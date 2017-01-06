Белорусский производитель победил в конкурсе на поставку трамваев Даугавпилсу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В открытом конкурсе, объявленном АО «Daugavpils satiksme» на право поставлять трамваи, победителем признано предложение объединения поставщиков - «Белкоммунмаш» и ООО «Virtus SV», сообщили агентству ЛЕТА в Даугавпилсской городской думе.

В начале 2016 года АО «Daugavpils satiksme» объявило открытый конкурс «Закупка трамваев для развития дружественной окружающей среде инфраструктуры общественного транспорта в городе Даугавпилс».

Свои предложение на тур конкурса «A», предполагавший поставку восьми четырехосных трамвайных вагонов, подали четыре претендента. Закупочная комиссия выбрала предложение объединения поставщиков «Белкоммунмаш» и ООО «Virtus SV», поскольку оно отвечало уставу конкурса и было самым дешевым.

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Восемь четырехосных трамвайных вагонов победитель предлагает поставить за 2 094 400 евро без налога на добавленную стоимость.

Другие туры конкурса завершены без результата в связи с доступным финансированием.

В Даугавпилсе реализуется масштабный проект по обновлению трамвайного парка и инфраструктуры. Муниципальное предприятие «Daugavpils satiksme» подготовило строительный проект на реновацию трамвайных путей протяженностью 3,4 км, в ходе которой проведут реконструкцию рельсов, контактных сетей, остановок и тротуаров.

Европейское финансирование, выделенное на реализацию проекта, составляет 13 млн евро. Проект планируется завершить к 1 августа 2023 года.


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