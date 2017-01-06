Латвия - девятая в ЕС по приросту объема розничной торговли

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Объем розничной торговли в Латвии в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015-го увеличился на 4,6%. По приросту это девятый лучший показатель в странах ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat».

Самый большой прирост объема розничной торговли в ноябре зарегистрирован в Люксембурге (+12,4%), Словении (+11,3%), Румынии (+9,5%), Литве и Польше (по +7,8%), Великобритании (+6,6%), Эстонии (+6,5%), Болгарии (+6%) и Венгрии (+4,8%).

Годовой прирост объема розничной торговли в ноябре зарегистрирован в 20 странах-участницах ЕС, падение - только в Бельгии (-0,2%).

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В ЕС в целом оборот розничной торговли за год увеличился на 3,4%, в еврозоне - на 2,3%, а за месяц показатель уменьшился на 0,1% и на 0,4% соответственно.

Месячный прирост в ноябре зарегистрирован в 16 странах ЕС, спад - в четырех: в Германии (-1,8%), Австрии и Португалии (по -1,3%) и Дании (-0,3%).

Самый большой месячный прирост отмечен в Люксембурге (+6,2%), Эстонии (+1,7%), Румынии, Словакии и Словении (по +1,4%) и в Латвии (+1,3%).

Данные об обороте розничной торговли в Чехии, Греции, Хорватии, Италии, Нидерландах и на Кипре недоступны.


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