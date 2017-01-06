«Вирши-A» в новую АЗС в Марупе инвестировала более миллиона евро

Торговец горючим, компания «Вирши-A», в автозаправочную станцию (АЗС), открытую сегодня в Марупе, вложила более миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА представители компании.

АЗС «Марупе» находится на автодороге P132 (до виадука на Яунмарупе). Здесь построены АЗС, торговая зона и кафе, стоянка для легковых и грузовых автомобилей, в скором времени планируется построить автомойку.

«Укрепление позиций торговой марки в Рижском регионе станет одной из стратегических целей предприятия в ближайшие годы», - подчеркнул председатель правления компании Янис Риекстиньш.

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Оборот «Вирши-A» в 2015 году составил 107,7 млн евро, что на 2,7% меньше, чем годом ранее, прибыль компании выросла на 54,9% - до 1,25 млн евро.

«Вирши-A» работает с 1995 года и, по данным Службы госдоходов, является четвертой крупнейшей компанией в сфере торговли горючим в Латвии.