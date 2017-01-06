«Вирши-A» в новую АЗС в Марупе инвестировала более миллиона евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Торговец горючим, компания «Вирши-A», в автозаправочную станцию (АЗС), открытую сегодня в Марупе, вложила более миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА представители компании.

АЗС «Марупе» находится на автодороге P132 (до виадука на Яунмарупе). Здесь построены АЗС, торговая зона и кафе, стоянка для легковых и грузовых автомобилей, в скором времени планируется построить автомойку.

«Укрепление позиций торговой марки в Рижском регионе станет одной из стратегических целей предприятия в ближайшие годы», - подчеркнул председатель правления компании Янис Риекстиньш.

Реклама

Оборот «Вирши-A» в 2015 году составил 107,7 млн евро, что на 2,7% меньше, чем годом ранее, прибыль компании выросла на 54,9% - до 1,25 млн евро.

«Вирши-A» работает с 1995 года и, по данным Службы госдоходов, является четвертой крупнейшей компанией в сфере торговли горючим в Латвии.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Квартира
Квартира, Tīraine, 290 EUR

reklama.vesti.lv

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Toyota показала авто c искусственным интеллектом Hi-Tech

Toyota показала авто c искусственным интеллектом

Сергей Лазарев отказался от семьи Showbiz

Сергей Лазарев отказался от семьи

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах Wo&Men

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети Showbiz

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

Бизнес

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 