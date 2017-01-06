Экономист: даже если санкции снимут сегодня, последствия будут долгими

Немецкое издание Der Standard опубликовало неутешительные результаты одного из последних исследований: из-за введения антироссийских санкций и ответа на них со стороны Москвы, около 400 тыс. европейцев потеряли работу.

В странах Евросоюза в результате санкций и ответных мер экономическое падение в прошлом году оценивается более чем 17,5 млрд евро. По оценке экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, на общеевропейском фоне эти цифры не так устрашающи. Проблема, однако, в том, что основной удар на себя приняли именно страны Балтии, указал эксперт в эфире программы Латвийского радио 4 «Подробности».

Экономиста напомнил, что именно восточные страны ЕС потеряли около 30% экспорта после введения обоюдных санкций с Россией.

Реклама

«В контексте общей экономики ЕС и количеством рабочих мест в ЕС это довольно незначительный эффект. В ЕС на экспорт работают 31 млн человек. Так что это сравнительно немного. Согласно исследованиям, которые проводила Еврокомиссия и Валютный фонд, санкции нанесли ущерб лишь 0,2-0,3% от ВВП ЕС. Это незначительный эффект.

Но эффект на страны Балтии, Польшу и Словакию был наибольшим. Мы ощутили это больше, чем другие страны»,

— подчеркнул Гашпуйтис.

Эксперт, впрочем, добавил, что дело не только в санкциях. Свою роль сыграло и падение цен на нефть в России, ослабившее покупательскую способность россиян, а также структурные проблемы внутри российской экономики.

«Санкции их лишь усугубили. Эффект санкций произвел больший эффект на Россию, нежели на ЕС», — указал экономист.

По словам Гашпуйтиса, даже если экономические санкции между Россией и Евросоюзом будут отменены сегодня, их последствия стороны будут чувствовать еще долго. Тем не менее, он выразил надежду на скорейшее улучшение отношений между Латвией и Россией — ведь у нашей страны в этом есть прямой экономический интерес.

«Ситуация не очень скоро улучшится. Статистика за прошлый год говорит о дальнейшем падении экспорта ЕС в Россию. В прошлом году он снизился на 75 млн по сравнению с 2015 годом. Это вызов и для нашей экономики, для наших экспортеров, которые должны думать о других рынках сбыта. [...]

Надеюсь, что сотрудничество с Россией рано или поздно возобновится. Когда снимут санкции и вообще улучшатся взаимоотношения, Россия будет для [нашей] экономики как пылесос

. Мы почувствуем, что многие [наши] продукты там пойдут очень быстро, спрос будет большим. Мы очень близки в России, конкурентоспособность у нас растет. В специфических сферах мы почувствуем очень быстрый рост, и это, в том числе очень позитивно повлияет на наш экономический рост в целом», — прогнозирует Гашпуйтис.

Более подробное интервью с экономистом, а также комментарии предпринимателей, пострадавших от санкций, слушайте в подкасте выпуска программы.

Радиоэфир

Еще по этой теме