Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

В лучшие времена швейная отрасль в Лиепае давала работу 2,5 тысячам человек — ровно столько же, сколько и Liepājas metalurgs. «Металлурга» больше нет, а мощности «швейки» и ее смежников в конце года были полностью загружены. Компании вновь нанимают людей. Участники отрасли рассказали Rus.lsm.lv, что сумели удержаться на восточном рынке — и что ситуация там постепенно улучшается.

В феврале 2015 года мэр Лиепаи Улдис Сескс заявил, что на предприятиях текстильной промышленности в городе работают 2,5 тысячи человек — 9% занятого населения. И добавил, что из-за событий на Украине и кризиса в России в отрасли застой, часть предприятий с нового года работают в сокращенном режиме, сотрудники отправлены в отпуска.

Тогда же Гирт Кронберг (сейчас – советник правления Латвийской торгово-промышленной палаты по региональным вопросам, на тот момент – руководитель Лиепайского отделения ЛТПП) сообщил порталу www.liepajniekiem.lv, что

из-за простоя в отпуска отправлены около 500 работников швейной отрасли.

По данным на сентябрь 2016 года (более свежих данных нет), в текстильной отрасли было занято 2084 лиепайчанина, рассказал Rus.lsm.lv председатель правления LATVERA (Latvijas veļas ražotāju asociācija, Латвийская ассоциация производителей белья) Юрий Хадарович.

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Развитие будет. Но ме-е-е-е-едленное Председатель правления одной из крупнейших латвийских фирм по пошиву белья V.O.V.A. Владимир Зозуля считает, что речь не идет о кризисе, вызванном исключительно падением российского рубля — просто в мировой экономике сложились новые условия, ситуацию надо принять и работать в существующих обстоятельствах. И как отрасль сейчас выживает?

— Приспосабливается. В основном за счет потери прибыли, оптимизации производства, сокращений прошлых лет. Всё это позволило выжить и удержаться на плаву. Все фирмы сократили свои объемы и обороты, но с российского рынка не ушли, сегодня это единственный доступный рынок практически для всех латвийских производителей. У кого-то падение составило 30%, у кого-то — значительно больше. В среднем, если мы говорим о фирмах с более-менее достойным оборотом, снижение по российскому рынку составило 40-50%.

И если ты шил полностью на Россию, то потеря 40% — это еще хорошо, 50% — допустимо, а 60% — почти катастрофа, — говорит В. Зозуля.

— Если говорить о других странах, то Украина никогда не была основным рынком для швейников Балтии. У нашей компании сейчас понемногу идет рост на Украине, отгружаем туда до 2000 изделий ежемесячно. Белоруссия — рынок более закрытый и менее денежный. Запад? Да, у V.O.V.A. сегодня порядка 35% оборота приходится на западные рынки, но для этого потребовалось 17 лет! Это были долгосрочные инвестиции, и мы шли на такие затраты, понимая, что они могут при моей жизни и не вернуться».

Владимир Зозуля говорит, что закрылись производители, когда-то работавшие на волне дефицита. По его мнению, все компании с более-менее значительными оборотами смогли себя сохранить: «Все работают — может, неполный рабочий день или неполную неделю. Но, насколько мне известно, перед Новым годом загрузка по Лиепае была полной.

Многие компании принимают заказы и работают под чьи-то private label. И пессимизма у швейников в Лиепае нет. У нас тоже были сокращения, потом снова набрали сотрудников и продолжаем набирать. В Лиепае и филиале в Даугавпилсе у V.O.V.A. в общей сложности около 250 человек сейчас, плюс в филиале в Советске (Калининградская область) еще 50. По обороту в 2016-м мы дали 10% прироста по отношению к 2014-му».

Прогноз развития отрасли В. Зозуля сформулировал как «перспективно-обнадеживающий, но вялотекущий». По его мнению, «об ускоренных темпах развития говорить не приходится, рост ВВП в России низкий, значит, серьезного подъема розничных продаж не будет. Но оптимизм у россиян есть.

К слову, спад в торговле наблюдается и в Европе. Так что прогноз на 2017-й — сдержанно-оптимистический. Рост, хоть и небольшой, будет».

Старый клиент лучше новых двух Lauma Fabrics — единственное предприятие не только в Балтии, но и в регионе, выпускающее полотна, кружева и другие материалы для пошива нижнего белья. Почти две трети — 60% — продукции отправляется на восточные рынки. Так что LF весьма зависит от экономической ситуации в этих странах. Председатель правления компании Эдий Эглиньш говорит, что сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году.

У LF всегда была диверсификация рынков, а потому яма, куда рухнувший рубль утащил швейников, для предприятия была не настолько глубокой. Общая тенденция: из-за уменьшения платежеспособности в России больше заказов на продукцию подешевле, а значит, и LF, и лиепайские швейники вынуждены искать резервы, чтобы производить более дешевый товар — при сохранении качества, разумеется.

Э. Эглиньш полагает, что производители приспособились к ситуации, сейчас курс рубля стал более стабилен и не скачет, хотя так и не вернулся на прежний уровень. «В целом платежеспособность российского потребителя упала, к тому же из-за курса рубля к евро белье латвийских производителей для россиян подорожало. И местные, то есть российские и белорусские производители, на этом фоне более конкурентоспособны.

Значит, нашим швейникам, лиепайским в том числе, надо думать, как удержать своего клиента, чем его удивить».

Э. Эглиньш согласен с оценкой ситуации в отрасли, которую дал В. Зозуля. И уверен, что время мелких фирм, где работали на двух машинках и шили буквально «на коленке», закончилось: «Фирм стало меньше, но оставшиеся — серьезные компании, которые вкладывают в маркетинг и развитие. У крупных фирм уже и свои торговые сети есть. Это — правильные направления, вложение в будущее. Общий спад у швейников составил около 30%, но белье из Балтии, в том числе и лиепайское, котируется, это стабильная ниша. Да, сегодня в Белоруссии, на Украине или в российской глубинке шить выгодней, рабочая сила дешевле, европейских налогов платить не надо. Вопрос — будет ли качество.

Мы не стремимся во что бы то ни стало найти новых покупателей — и так поставляем продукцию более чем 200 брендам из 20 с лишним стран. И в первую очередь мы должны качественно обеспечить наших клиентов поблизости — в странах Балтии, Польше, России, Германии, Италии, Украине, Белоруссии, Казахстане, Скандинавии... На экспорт у нас идет до 85% процентов продукции.

Соотношение «восток-запад» в 60/40 проявляется не только в прямых продажах, но и в том, куда уходит продукция, сшитая нашими клиентами из наших материалов. Мы 15-20% продукции продаем в Латвии, но до 75% сшитого из нее белья отправляется в Россию», — рассказал глава LF.

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