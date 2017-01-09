Торговцы горючим не прогнозируют резкого роста цен на топливо

Председатель совета ЛАТГ Ояр Карчевскис
 

Председатель совета ЛАТГ Ояр Карчевскис. Фото: Ieva Lūka/LETA

Латвийская ассоциация торговцев горючим (ЛАТГ) в ближайшее время не прогнозирует резкого повышения цен на топливо.

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Председатель совета ЛАТГ Ояр Карчевскис сегодня утром в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ сказал: «Не думаю, что они будут расти. Я надеюсь, что они сохранятся на нынешнем уровне, а летом снизятся. Надеюсь, что ОПЕК не выполнит своего обещания и добыча нефти все же не уменьшится».

Карчевскис отметил, что нынешние цены на топливо не является высокими, но повышение неприятно.

«Плохо будет, если вернутся цены 2013-2014 года, когда они выросли на 20-30%. И это возможно - все зависит от ситуации в мире»,

- сказал представитель ассоциации.

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Он отметил, что цены на топливо зависят от глобальных процессов - решения ОПЕК сократить добычу нефти, к которому присоединилась и Россия, а также колебания курсов валют.

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