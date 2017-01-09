Для промышленных потребителей тарифы на газ в январе не изменятся

Тарифы на природный газ для промышленных потребителей в январе сохранятся на декабрьском уровне, свидетельствует сообщение предприятия «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».

ЛГ сообщает, что в январе тариф для крупных потребителей в зависимости от объема потребления газа составит без акциза и НДС от 207,64 до 297,64 евро за тысячу кубометров.

В январе ЛГ применяет дифференцированные конечные тарифы на природный газ, соответствующие цене продажи природного газа 170,74 евро за тысячу кубометров.

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По прогнозам предприятия, в феврале и марте цена газа увеличится - в феврале до 177,86 евро за кубометр, в марте - до 184,97 евро.

Тарифы для промышленных потребителей природного газа меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств - дважды в год: 1 января и 1 июля. Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.