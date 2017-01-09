«The Banker» признал министром финансов года в Европе Рейзниеце-Озолу

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Edijs Pālens / LETA

Банковский журнал «The Banker» британской деловой газеты «Financial Times» признал лучшим министром финансов прошлого года в Европе Дану Рейзниеце-Озолу.

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«В контексте целей фискальной консолидации и развития у госпожи Рейзниеце-Озолы не только твердая позиция по фискальным вопросам - она вносит свой вклад в позитивные результаты латвийской экономики амбициозной программой структурных реформ», - пишет журнал.

Подчеркивается, что долг Латвии составляет лишь 36% от ВВП, что является одним из самых низких показателей в ЕС,

а государственный бюджет почти сбалансирован - в этом году дефицит составит 1,1% от ВВП, в будущем году - 0,7%.

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«Сила Латвии в том, что мы сумели сохранить свою фискальную позицию после жестких мер экономии сразу после кризиса», - сказала в интервью журналу Рейзниеце-Озола.

«The Banker» отмечает, что

должность министра финансов она занимает лишь с февраля 2016 года, но ранее влияла на политику страны как министр экономики.

В прошлом году Латвия присоединилась к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которой и в сотрудничестве со Всемирным банком планируется разработать новую среднесрочную налоговую стратегию.

«Мы пытаемся придумать, какова наилучшая налоговая стратегия для Латвии, установив три цели: увеличение доходов, сокращение неравенства и обеспечение конкурентоспособности предпринимательства», - сказала министр в интервью журналу. Она считает, что реформы позволят Латвии увеличить налоговые поступления до трети от ВВП.

В прошлом году «The Banker» признал лучшим министром финансов в Европе главу Минфина Словении Душана Мрамора.

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