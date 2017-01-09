Финансирование больниц в этом году будет на 21,7 млн евро больше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Финансирование больниц на амбулаторные услуги в этом году планируется на 13,9 млн евро больше, чем в прошлом, на стационарные услуги - на 7,8 млн, сообщила агентству ЛЕТА представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Она указала, что НСЗ начала готовить и рассылать лечебным учреждениям договоры об оказании оплачиваемой государством медицинской помощи в 2017 году.

Всего на обеспечение оплачиваемых государством амбулаторных услуг планируется 273,2 млн евро, что на 13,9 млн евро больше, чем в прошлом году, а на оказание стационарных услуг - 258,4 млн евро, что на 7,8 млн больше, чем годом ранее.

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На вопрос о том, финансирование каких больниц увеличится, а каких уменьшится, Шталберга ответила, что сейчас еще идет процесс подготовки и отправки договоров, и детальная информация появится после того, как это будет сделано.

Договоры должны быть отправлены партнерам в течение 30 рабочих дней с провозглашения государственного бюджета на очередной год и не позже, чем до 23 января.

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