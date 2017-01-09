Онкологические больные просят пересмотреть бюджет здравоохранения

Альянс организаций онкологических пациентов попросит пересмотреть бюджет здравоохранения с тем, чтобы финансирование на инновационные противораковые лекарства было предусмотрено уже в этом году, сообщила представитель портала «Manabalss.lv» Лига Цауне.

Она напомнила, что во второй половине прошлого года Сейм поручил Минздраву разработку программы диагностики и лечения онкологических заболеваний и предусмотреть на нее деньги. Требования подателей инициативы «Чтобы рак был излечимой болезнью» удовлетворены только частично, сказала Цауне - хотя в бюджете 2017 года на онкологию выделено 12,3 млн евро, они не предусмотрены на инновационные медикаменты. Минздрав обещает на них деньги только с 2018 года.

Из выделенных 12,3 млн евро 4 млн евро отведены на лечение, но это относится к росту количества онкологических больных, а не к новым лекарствам, пояснила Цауне.

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