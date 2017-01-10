«Крестьянский сейм»: сильный мороз окажет негативное влияние на озимые

Сильный мороз, который на прошлой неделе держался в Латвии, окажет негативное влияние на озимые, сказал сегодня утром в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» председатель правления общества «Крестьянский сейм» Янис Лаздиньш.

«Снежная метель, бушевавшая на прошлой неделе, безусловно окажет влияние», - сказал Лаздиньш, добавив, что масштабы этого влияния можно будет оценить только весной.

Глава «Крестьянского сейма» пояснил, что толщина снежного покрова очень неравномерная. Порывистый ветер на прошлой неделе сдувал снег с полей, поэтому есть места, где толщина снежного покрова составляет только 2-3 см, которых недостаточно, если мороз усиливается до -30 градусов, как это было в Латгале 7 января, когда столбик термометра опустился ниже -30 градусов.

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Общество «Крестьянский Сейм» объединяет 900 хозяйств по всей Латвии, которым в целом принадлежит 500 тыс. га земли и которые обеспечивают работой более 4000 человек.