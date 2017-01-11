Минфин разработал предложения по реформе налога на недвижимость

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Evija Trifanova / LETA

Министерство финансов предложит не облагать налогом на недвижимость или облагать его пониженной ставкой определенную площадь на каждого задекларированного в квартире или доме человека, сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Минфин разработал предложения по реформе налога на недвижимость, и в ближайшее время они будут представлены правительству. Министр отметила, что работа над реформой была сложной с учетом того, что кадастровая стоимость в Латвии отличается, при этом иногда даже в 5000 раз.

«С учетом этого было рассмотрено несколько вариантов, но найти универсальное решение сложно.

Минфин предложит правительству не облагать налогом или облагать его пониженной ставкой определенную площадь на каждое задекларированное в жилье лицо», - сообщила Рейзниеце-Озола.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года Минфин проинформировал правительство о том, что рассматривает два варианта реформы налога на недвижимость.

Первая модель предусматривала введение не облагаемого налогом или облагаемого уменьшенной ставкой минимума (площади) жилой недвижимости на каждое задекларированное лицо и применение одной ставки к оставшейся части. При этом за самоуправлениями было бы оставлено право предусматривать для этой части ставки налога, отличающиеся от установленной законом.

Вторая модель предусматривала пересмотр порогов существующей кадастровой стоимости,

начиная с которых применяется прогрессивная ставка налога, а именно, ставка 0,4% и 0,6% применяется только к превышению порога - к объектам с кадастровой стоимостью до 150 000 (или 100 000) евро применяется ставка 0,2%, от 150 000 (или 100 000) евро до 300 000 (или 200 000) евро - 0,4%, свыше 300 000 (или 200 000) евро - 0,6%. Одновременно рассматривалась возможность применять к недвижимости до 50 000 евро ставку в размере 0,1%.

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