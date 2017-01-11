Министр: полностью отменить подоходный налог на пенсии не удастся

Полностью отменить подоходный налог с населения (ПНН) на пенсии не удастся, но, возможно, необходимо пересмотреть какие-то границы, сказал в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Янис Рейрс.

На вопрос о том, поддерживает ли он инициативу жителей об отмене применения налога к пенсиям, министр ответил, что, если реализовать это предложение в полной мере, возникнет дефицит в несколько сотен миллионов евро, кроме того, это существенно повлияет на бюджеты самоуправлений.

Он добавил, что в настоящее время необлагаемый минимум пенсий составляет 235 евро, а для работающих за маленькие зарплаты - 80 евро. «Таким образом, здесь сложилось определенное равновесие. Если мы его нарушаем, это приведет к дефициту в несколько сотен миллионов евро», - сказал министр.

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В то же время он признал, что дискуссия по этому вопросу нужна. «Думаю, что полностью отменить подоходный налог на пенсии не удастся, но,

в принципе Министерство благосостояния выступает за то, чтобы начать эту дискуссию, и, возможно, пересмотреть границы»,

- сказал Рейрс.

На вопрос о том, о каких границах может идти речь, министр ответил, что в настоящее время не может этого сказать. Правительство и Минфин 1 апреля должны предложить новую налоговую концепцию, и ни один налог нельзя рассматривать в отрыве от других, подчеркнул министр.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей об отмене подоходного налога на пенсии. Сегодня эту инициативу рассмотрят парламентские комиссии.

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