Начат сбор подписей за принятие закона о замораживании зарплат

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за принятие закона о замораживании зарплат. Автором инициативы является Гунита Упите.

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Инициатива нацелена на то, чтобы «правительство, канцелярия президента, министры и депутаты солидаризировались с народом».

По мнению Упите, закон о замораживании зарплат необходимо разработать, чтобы преодолеть в стране экономический кризис, который все еще продолжается.

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Автор инициативы считает, что закон должен оставаться в силе до следующих парламентских выборов в 2018 году

с возможностью его продления до тех пор, пока, например, уровень безработицы в стране не будет превышать 6,5%.

«Поступление денег в государственный бюджет в основном обеспечивает частный сектор (предприниматели), платя налоги, однако, анализируя бюджет 2017 года, приходится констатировать, что он расходуется бесхозяйственно», - заявляет Упите.

Правительство Латвии так и не сумело доказать, что способно работать в интересах государства и создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности. «Налоговое бремя растет, бюрократия не уменьшается, государственный бюджет расходуется неэффективно, государственное управление не сокращается несмотря на то, что уменьшается численность населения и увеличивается число бедных людей», - указала автор инициативы.

Упите отмечает, что в результате инициативы будут сэкономлены бюджетные средства в размере более 1,5 млн евро, и их можно направить на развитие народного хозяйства.

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