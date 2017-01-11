Всемирный банк: развитие экономики Латвии в этом году будет самым быстрым в Балтии

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Всемирный банк (ВБ) в своем новейшем прогнозе о развитии мировой экономики сообщает, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году может увеличиться на 3,1%, что будет самым быстрым развитием в Балтии.

В следующем году ВБ ожидает в Латвии прироста ВВП на 3,5%, а в 2019 году - на 3,4%.

Прогноз для Литвы на текущий год составляет 3%, в следующем году - 3,3%, в 2019 году - 3,2%.

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ВВП Эстонии в этом году увеличится на 2,5%, в 2018 и 2019 годах - на 3,1%.

Для 19 стран еврозоны ВБ прогнозирует в этом году рост ВВП на 1,5%, в 2018 и 2019 годах - на 1,4%.

Прогноз развития мировой экономики уменьшен на 0,1 процентного пункта и составляет 2,7%. В 2018 и 2019 году мировой ВВП, по прогнозам ВБ, увеличится на 2,9%.

По прогнозам Всемирного банка, в этом году в мире усилится неопределенность, а развитие инвестиций и торговли будут слабыми.

Прирост экономики США в этом году составит 2,2%, Японии - 0,9%, Китая - 6,5%, России - 1,5%, Украины - 2%.

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