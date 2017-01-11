Минфин готов двигаться в направлении прогрессивности налогов

Эдгар Путра
 

Эдгар Путра. Фото: Edijs Pālens / LETA

Министерство финансов готово двигаться в направлении большей прогрессивности налогов, заявил сегодня на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям парламентский секретарь Минфина Эдгар Путра.

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Он добавил, что уже сейчас известная прогрессивность существует в применении необлагаемого минимума.

По словам представителя Минфина, нужно решить, какой путь целесообразнее -дифференцированная ставка подоходного налога или изменения необлагаемого минимума.

Сейчас система необлагаемого минимума достаточно сложна, и ее можно упростить.

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По этому вопросу еще предстоят обширные дискуссии - в правительстве, Сейме, бюджетной комиссии, отметил Путра.

Сегодня комиссия рассматривала инициативу населения о прогрессивной налоговой системе, авторы которой указывают, что налоги в Латвии выше у тех, у кого меньше доходы, а очень богатые платят совсем мало.

Прогрессивная налоговая система может стать основой для того, чтобы в Латвии формировался средний класс.

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