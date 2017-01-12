Вопрос на 100 миллионов: можно ли отменить транспортный налог?

Петиция об отмене транспортного налога поступила на рассмотрение в Сейм, где ее изучали депутаты совместно с представителями Министерства сообщений и финансов, другие приглашенные эксперты. Главный вывод — как только будет готова новая схема финансирования содержания дорог в стране, транспортный налог может быть отменен, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Вопрос на 100 миллионов. Так на заседании комиссии Сейма назвали народную инициативу отменить ежегодный транспортный налог и включить его в акцизный налог на топливо. За короткое время она собрала рекордное количество подписей — более 20 тысяч. Убрать надоевший всем ежегодный налог одобряют даже в Сейме.

«Будем рассматривать этот вопрос и думать, как претворить [эту инициативу] в жизнь.

Мы не видим особой проблемы, как обойти те аргументы, которые звучат сейчас»,

— пояснил инициатор проекта Гирт Лапшкалнс.

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И вот тут начинаются сложности. Транспортный налог ежегодно пополняет бюджет страны примерно на 100 миллионов евро. Авторы народной инициативы предлагают присоединить его к акцизному налогу — «сделать как в Эстонии и Литве». И здесь категорически против выступает Ассоциация торговцев топливом.

«Если мы хотим, как в Эстонии и Литве, то единственное решение — просто отменить этот налог.

Эти 100 миллионов, которые запланированы от этого налога в бюджете этого года, надо просто отменить. Вот тогда у нас будет так же, как в Литве и Эстонии», — подчеркнул президент ассоциации Мартиньш Стиранс.

Вопреки распространенному заблуждению, транспортный налог в Литве и Эстонии не включен в стоимость топлива. Его просто не существует. Цены на топливо в трех балтийских республиках примерно одинаковы, но только в Латвии люди дополнительно платят в бюджет еще за право иметь свой автомобиль.

В случае, если Латвия отменит транспортный налог, но его сумму добавит к акцизному, то цена топлива, по словам Мартиньша Стиранса, вырастет примерно на 9 центов с литра.

«Очень многие транспортники (в том числе и частники) просто поедут в Литву. А это означает, что реализация топлива на латвийской территори станет меньше. За счет этих 9 центов, на которые повысится цена топлива, 100 миллионов собрать не получится.

Это значит, что цену придется повышать еще больше»,

— объяснил Стиранс.

Итого, кажущиеся налоговые послабления могут обернуться всеобщим ростом цен. Сейчас от уплаты транспортного налога освобождены некоторые категории жителей и автомобили оперативных служб, в случае с акцизом — льгот ни у кого не будет. В государственных и муниципальных структурах увеличатся бюджеты. Пострадает коммерческий транспорт.

Похоже, решение будут искать где-то посередине. Член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев выразил мнение, что транспортный налог надо отменять, перераспределяя доходы от акцизного.

«Это позитивный шаг, который может быть поддержан.

Нам надо приходить к тому, чтобы водители платили пропорционально истраченному горючему. Не надо будет платить большие суммы сразу, что создает значительные нагрузки на владельцев автомобилей. Не надо будет платить за те месяцы, когда машиной не пользуются — на это мы тоже получаем много жалоб от людей, которые недоумевают, почему они обязаны платить за машину круглый год», — сказал Голубев.

На комиссии прозвучало мнение, что транспортный налог, так или иначе, будет убран в течение примерно двух лет. Как только Министерство сообщений получит из акцизного налога достаточное количество денег для того, чтобы содержать дороги, про транспортный налог можно будет забыть.