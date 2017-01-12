Рынок легковых автомобилей в прошлом году вырос на 15%

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 18 575 единиц новых легковых пассажирских автомобилей и легкового коммерческого транспорта. Таким образом, рост рынка составил 15%, свидетельствует информация Латвийской автоассоциации.

В прошлом году значительно выросло число сделок по покупке новых машин частными лицами. Физические лица приобрели в прошлом году 4350 автомобилей, что на 22% больше, чем в 2015 году.

В Эстонии в 2016 году рынок легковых пассажирских автомобилей увеличился на 10% до 22 429 единиц. В Литве рынок вырос на 19% - 20 320 зарегистрированных единиц транспорта.

Реклама

Большая заслуга в росте рынка принадлежит банкам, которые предоставляют финансирование - 68% всех сделок по покупке машин произошли при посредничестве лизинговых компаний, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2015 году, сообщил представитель ассоциации Петерис Рубулис.

Вместе в тем в прошлом году продолжило снижаться число регистраций легкового коммерческого транспорта (N1). Число новых регистраций составило лишь 2216, что на 6% меньше, чем годом ранее. На сегмент легкового коммерческого транспорта в последние годы очень влияет введение новых налогов и повышение ставок налогов, что не способствует развитию, поясняет Рубулис.

2017 год тоже принес изменения. Автомобили категории N1, чья полная масса превышает 3000 кг, смогут ездить по определенным участкам главных и региональных дорог Латвии, кроме их пересечения, в том числе по ротационным кругам, при наличии виньетки, стоимость которой составляет от 6 евро в сутки до 300 евро в год.

Еще по этой теме
Эхо потопа в Европе: авторынку Латвии грозит волна «утопленников»

Эхо потопа в Европе: авторынку Латвии грозит волна «утопленников»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Дмитрий Хворостовский удивил врачей Showbiz

Дмитрий Хворостовский удивил врачей

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой Wo&Men

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой

Найдены говорящие обезьяны Hi-Tech

Найдены говорящие обезьяны

Вы используете Facebook Messenger? Он вас прослушивает! Hi-Tech

Вы используете Facebook Messenger? Он вас прослушивает!

Елена Малышева объяснила, почему колет ботокс Wo&Men

Елена Малышева объяснила, почему колет ботокс

Авторынок

TVNET спрашивает

Счета за отопление для Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 