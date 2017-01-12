Рынок легковых автомобилей в прошлом году вырос на 15%

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 18 575 единиц новых легковых пассажирских автомобилей и легкового коммерческого транспорта. Таким образом, рост рынка составил 15%, свидетельствует информация Латвийской автоассоциации.

В прошлом году значительно выросло число сделок по покупке новых машин частными лицами. Физические лица приобрели в прошлом году 4350 автомобилей, что на 22% больше, чем в 2015 году.

В Эстонии в 2016 году рынок легковых пассажирских автомобилей увеличился на 10% до 22 429 единиц. В Литве рынок вырос на 19% - 20 320 зарегистрированных единиц транспорта.

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Большая заслуга в росте рынка принадлежит банкам, которые предоставляют финансирование - 68% всех сделок по покупке машин произошли при посредничестве лизинговых компаний, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2015 году, сообщил представитель ассоциации Петерис Рубулис.

Вместе в тем в прошлом году продолжило снижаться число регистраций легкового коммерческого транспорта (N1). Число новых регистраций составило лишь 2216, что на 6% меньше, чем годом ранее. На сегмент легкового коммерческого транспорта в последние годы очень влияет введение новых налогов и повышение ставок налогов, что не способствует развитию, поясняет Рубулис.

2017 год тоже принес изменения. Автомобили категории N1, чья полная масса превышает 3000 кг, смогут ездить по определенным участкам главных и региональных дорог Латвии, кроме их пересечения, в том числе по ротационным кругам, при наличии виньетки, стоимость которой составляет от 6 евро в сутки до 300 евро в год.

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