Глава Минфин: люди не успевают следить за изменениями налогов

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Čīka / LETA

Один из главных приоритетов Министерства финансов и всего правительства в целом — разработка качественной стратегии налоговой политики Латвии. Проект предлагаемых изменений будет представлен уже в апреле этого года. Цель поправок — обеспечить стабильную и прогнозируемую налоговую политику, рассказала в интервью программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

По словам министра, изменения налоговой системы не являются самоцелью, главное — добиться более справедливого налогообложения и повысить конкурентоспособность латвийских предпринимателей.

«Работа над новой стратегией налоговой политики — одна из важных задач Министерства финансов и правительства в целом. В первую очередь это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность налоговой системы. Каждый год налоги меняются, предприниматели и просто жители не могут даже за ними уследить.

Реклама

Мы преследуем два основных принципа: более спаведливое распределение налогов, чтобы те, кто получает меньше, все-так почувствовали, что у них в кошельке остается больше денег. Второй принцип — обеспечение конкурентоспособности.

Поэтому вопрос, что делать с налогом на рабочую силу — один из важнейших», — указала министр.

Глава Минфина также подчеркнула, что никаких налоговых изменений в этом году не будет.

«В этом году перемен не будет. План разрабатывается на будущие годы, и он будет включать в себя только такие предложения, которые будут приемлемы как для предпринимателей, так и для всего общества», — пообещала Рейзиеце-Озола.

Министр признала, что

полного единогласия при разработке плана изменений в налоговой политике пока не достигнуто: если одни эксперты выступают за прогрессивные налоговые ставки, то предприниматели настаивают на фиксированных процентах.

«В начале прошлого года мы заключили договор с Всемирным банком. Их эксперты работали над разными предложениями, мы сами тоже ночей не спали, с предпринимателями разрабатывали идеи.

Всемирный банк предложил сделать фокус на прогрессивную налоговую политику, в основном это касается налогов на рабочую силу. Однако предприниматели, напротив, выступают за единую налоговую ставку.

Большие вопросы связаны также с тем, что делать с налогом на капитал. [...] Четкого определения, какие предложение будут, пока нет. Они будут подготовлены к апрелю», — рассказала Рейзниеце-Озола.

Министр добавила, что ключевым условием для достижения всех вышеуказанных целей также является стабильность нынешнего правительства.

Глава Минфина: налоговая система станет стабильной

Еще по этой теме
Глава Минблага объяснил, почему с пенсий нужно платить налоги

Глава Минблага объяснил, почему с пенсий нужно платить налоги

Минфин готов двигаться в направлении прогрессивности налогов

Минфин готов двигаться в направлении прогрессивности налогов

Вопрос на 100 миллионов: можно ли отменить транспортный налог?

Вопрос на 100 миллионов: можно ли отменить транспортный налог?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 57500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Тест на смерть помогает выжить Wo&Men

Тест на смерть помогает выжить

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой Wo&Men

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой

Дмитрий Хворостовский удивил врачей Showbiz

Дмитрий Хворостовский удивил врачей

Вы используете Facebook Messenger? Он вас прослушивает! Hi-Tech

Вы используете Facebook Messenger? Он вас прослушивает!

Найдены говорящие обезьяны Hi-Tech

Найдены говорящие обезьяны

Финансы

Налоги

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 