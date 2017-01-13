Глава Минфин: люди не успевают следить за изменениями налогов

Один из главных приоритетов Министерства финансов и всего правительства в целом — разработка качественной стратегии налоговой политики Латвии. Проект предлагаемых изменений будет представлен уже в апреле этого года. Цель поправок — обеспечить стабильную и прогнозируемую налоговую политику, рассказала в интервью программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

По словам министра, изменения налоговой системы не являются самоцелью, главное — добиться более справедливого налогообложения и повысить конкурентоспособность латвийских предпринимателей.

«Работа над новой стратегией налоговой политики — одна из важных задач Министерства финансов и правительства в целом. В первую очередь это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность налоговой системы. Каждый год налоги меняются, предприниматели и просто жители не могут даже за ними уследить.

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Мы преследуем два основных принципа: более спаведливое распределение налогов, чтобы те, кто получает меньше, все-так почувствовали, что у них в кошельке остается больше денег. Второй принцип — обеспечение конкурентоспособности.

Поэтому вопрос, что делать с налогом на рабочую силу — один из важнейших», — указала министр.

Глава Минфина также подчеркнула, что никаких налоговых изменений в этом году не будет.

«В этом году перемен не будет. План разрабатывается на будущие годы, и он будет включать в себя только такие предложения, которые будут приемлемы как для предпринимателей, так и для всего общества», — пообещала Рейзиеце-Озола.

Министр признала, что

полного единогласия при разработке плана изменений в налоговой политике пока не достигнуто: если одни эксперты выступают за прогрессивные налоговые ставки, то предприниматели настаивают на фиксированных процентах.

«В начале прошлого года мы заключили договор с Всемирным банком. Их эксперты работали над разными предложениями, мы сами тоже ночей не спали, с предпринимателями разрабатывали идеи.

Всемирный банк предложил сделать фокус на прогрессивную налоговую политику, в основном это касается налогов на рабочую силу. Однако предприниматели, напротив, выступают за единую налоговую ставку.

Большие вопросы связаны также с тем, что делать с налогом на капитал. [...] Четкого определения, какие предложение будут, пока нет. Они будут подготовлены к апрелю», — рассказала Рейзниеце-Озола.

Министр добавила, что ключевым условием для достижения всех вышеуказанных целей также является стабильность нынешнего правительства.

Глава Минфина: налоговая система станет стабильной

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