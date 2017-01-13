Электрификация железных дорог: Аугулис предлагает начать с Риги

Улдис Аугулис
 

Улдис Аугулис. Фото: Zane Bitere / LETA

Коалиции предложено начать электрификацию железной дороги с рижского, а не вентспилсского направления, как планировалось изначально, сказал сегодня после заседание рабочей группы по вопросам освоения европейских фондов министр сообщения Улдис Аугулис.

Последние расчеты, а также рекомендации консультантов свидетельствуют о том, что проект электрификации с финансовой точки зрения выгоднее начинать с рижского направления, отметил он. В этом случае, правда, возможны технические накладки, поскольку планируется и строительство инфраструктуры «Rail Baltica», но, по мнению экспертов, оба проекта можно согласовать.

По словам Аугулиса, в течение ближайших месяцев будет найдено решение, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на госбюджет при реализации проекта электрификации железной дороги. Одним из решений может быть увеличение основного капитала АО «Латвияс дзелзцельш», вложив в него, например, собственность, чтобы предприятие могло заложить ее под получение кредита.

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Вместе с тем Ауглис отметил, что ву членов коалиции пока нет единого мнения по поводу предложенной модели электрификации и в понедельник, 16 января, состоится встреча с представителями партии «Единство», чтобы внести ясность в этот вопрос.

Как сообщалось,

изначально проект электрификации латвийской железной дороги планировалось начать с вентспилсского направления.

На первом этапе проекта с 2019 по 2023 год планируется электрифицировать линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, далее по направлению к Вентспилсу (общие затраты - 660 млн евро). На втором этапе с 2020 по 2025 год будут электрифицированы линии Крустпилс-Шкиротава, Даугавпилс-Индра по направлению в Ригу (затраты - 519 млн евро).

В свою очередь после 2023 года будет электрифицирован участок Елгава-Лиепая, а с 2025 по 2030 год - реконструированы уже электрифицированные участки в окрестностях Риги.

Общие затраты на электрификацию латвийской железной дороги планируются в размере 1,3 млрд евро.

В нынешнем периоде планирования средств ЕС с 2014 по 2020 год для проекта доступно финансирование Фонда сплочения в размере 347 млн евро.

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