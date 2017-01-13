СГД: план бюджетных поступлений в прошлом году выполнен на 101,1%

Объем администрируемых Службой государственных доходов (СГД) поступлений в совокупный бюджет в 2016 году на 88,33 млн евро или 1,1% превысили план.

Как сообщает налоговая служба, по сравнению с 2015 годом поступления в совокупный бюджет увеличились на 7,3% или 544,1 млн евро, и это самый большой прирост за последние четыре года (в 2013 году прирост составил 5,5%, в 2014 году - 3,7%, в 2015 году - 5,4%).

Больше всего в 2016 году увеличились поступления обязательных взносов государственного социального страхования - на 175,61 млн евро или 7,4%. Как поясняет СГД, прирост обеспечили и введенный в 2016 году налог солидарности, который удерживается с трудовых доходов свыше 48 600 евро в год в виде обязательных социальных взносов и вносится на единый счет вместе с обязательными взносами государственного социального страхования, и увеличение самих трудовых доходов.

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Перевыполнение плана самым большим в прошлом году было по поступлениям акцизного налога - на 39,63 млн евро или 4,8%, в том числе план поступлений акцизного налога на нефтепродукты перевыполнен на 25,62 млн евро или 5,8%, что связано с ростом потребления и увеличением ставки налога. Ставки акцизного налога были увеличены на несколько групп товаров, что также частично обеспечило прирост поступлений.

Недовыполнение плана самым большим было по подоходному налогу - 10,99 млн евро или 0,7%,

что объясняется резким приростом суммы возвратов по налогу в результате возросшей активности населения в декларировании оправданных расходов на образование и медицинские услуги. В прошлом году подоходный налог был возвращен на сумму 92,54 млн евро, что на 18,13 млн евро или 24,4% больше, чем в 2015 году.

Поступления налога на добавленную стоимость по сравнению с 2015 годом увеличились на 115,32 млн евро или 6,1%, однако это не обеспечило выполнения плана. СГД отмечает, что по сравнению с предыдущим годом, уменьшилась и общая стоимость сделок, и стоимость сделок, облагаемых стандартной ставкой налога. Уменьшение стоимости сделок повлияло и на сумму возврата налога, которая составила в 2016 году 787,08 млн евро, что на 140,78 млн евро или 15,2% меньше 2015 года.

Прирост неналоговых поступлений по сравнению с планом на 2016 год составил 30,64 млн евро. Этому способствовали поступления от реализации конфискованных незаконно полученных средств на сумму 46,51 млн евро, что на 45,54 млн евро больше 2015 года.