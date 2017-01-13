Бюджет Даугавпилса в этом году будет на 27 млн евро больше, чем в прошлом

Бюджет Даугавпилса в этом году составит около 106 млн евро, что примерно на 27 млн евро больше, чем в прошлом году, сообщили агентству ЛЕТА в Даугавпилсской городской думе.

Как поясняет финансовый отдел думы, столь значительный прирост бюджета связан с реализацией в городе ряда крупных проектов с софинансированием ЕС. Основные из них предусматривают ревитализацию заброшенных промышленных территорий, повышение энергоэффективности учреждений дошкольного образования и модернизацию условий для учебы в образовательных учреждениях.

Как отметил председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, в муниципалитете создана достаточно эффективная система использования бюджетных средств. «В прошлом году в Даугавпилсе были реализованы практически все запланированные программы, при этом доходная часть бюджета на 10 млн евро превысила расходы. Бюджет самоуправления в этом году - это бюджет развития во всех сферах, который позволит реализовать очень много проектов и идей», - сказал мэр.

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Большая часть бюджетных расходов предусмотрена для образования - 44%. Для экономической деятельности предусмотрено 16%, для сферы отдыха, культуры и религии - 10%, для социальной защиты - 10%, для обслуживания муниципальных территорий и домов - 9%.

Утвердить бюджет Даугавпилса на 2017 год планируется на внеочередном заседании думы 16 января.