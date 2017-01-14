С 2010 года в аэропорту «Рига» сменились шесть председателей правления.

2010 год аэропорт начал под руководством Кришьяниса Петерса, который занимал должность с января 2007 года по декабрь 2010-го. Петерса сменил Арнис Лухсе, который занимал должность до октября 2012 года.

В декабре 2013 года председателем правления аэропорта стал Алдис Мурниекс, который доработал до 19 ноября 2014 года. Его сменил Андрис Лиепиньш, руководивший аэропортом до июня прошлого года. В октябре его сменил Арманд Юрьев, который на этой неделе заявил об уходе.

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