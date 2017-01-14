Самое дешевое отопление - в Риге, самое дорогое - в Саулкрасты

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В январе этого года самый низкий тариф на центральное отопление был в Риге (42,54 евро за мегаватт-час (EUR/MWh) без НДС), где отопление обеспечивает АО «Ригас силтумс», а самый высокий тариф был у ООО «Saulkrastu komunаlserviss» (69,98 EUR/MWh без НДС), которое оказывает услуги в Саулкрасты и Звейниекциемсе.

Низкие тарифы были также у АО «Mаrupes komunаlie pakalpojumi», которое обеспечивает теплоснабжение в Скулте, в Добеле и Зебренской волости, где отоплением занимается ООО «Dobeles energija», у ООО «Aizkraukles siltums» и АО «Olaines udens un siltums».

Помимо Саулкрасты, высокими тарифами на отопление отличаются Ропажи, Силакрогс, Стенде, Сигулда, Талси и другие населенные пункты.

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Разъясняя причины высокого тарифа, представитель «Saulkrastu komunаlserviss» Агнис Биндерс рассказал, что на теплотрассе имеют место потери тепла, также нужно обновить отопительные котлы. Предприятие производит тепловую энергию из гранул, каменного угля и щепы.

Представитель предприятия «Wesemann-Sigulda» Оксана Царева рассказала, что на цену влияет несколько факторов, в том числе длина трасс, которая в малых городах больше, чем в Риге, а также недавние инвестиции в инфраструктуру и связанная с ними выплата кредита. Предприятие прозводит энергию из щепы и газа.

Среди республиканских городов самые низкие тарифы на отопление в Валмиере (45,99 EUR/MWh без НДС)

и в Даугавпилсе (47,41 EUR/MWh), а самые высокие - в Вентспилсе (58,3 EUR/MWh), в Екабпилсе (55,98 EUR/MWh) и в Лиепае (54,95 EUR/MWh).

Как пояснили в Комиссии по регулированию общественных услуг, разные тарифы связаны с разными технологическими решениями, техническим состоянием отопительных систем, рельефом, плотностью застройки и другими факторами.


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