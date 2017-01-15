Эксперт: латвийская экономика находится в стагнации

К сожалению, экономика Латвии находится в состоянии стагнации, заявил в интервью агентству ЛЕТА руководитель банка «Nordea» в Латвии Янис Букс.

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Его тревожит низкая экономическая активность, которая наблюдается в Латвии последние два, два с половиной года, а также высокая зависимость экономики от внешних субсидий.

«В 2016 году мы жили с мыслью, что в 2017 году откроются структурные фонды ЕС и наконец начнется экономическая активность. Строительство находится в низшей точке кризиса 2008 года. Это ужасно. Это огромная отрасль.

Что будет в 2020, 2021 году, когда кончатся структурные фонды и новых субсидий не будет?

Это фундаментальный вопрос, который беспокоит меня», - сказал он.

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В связи с этим в обществе царит пессимизм, кредитование слабое. Домохозяйства никогда не были такими богатыми, как сейчас, они уменьшают обязательства и копят деньги.

Отсутствие ипотечного кредитования или низкий его уровень говорит о том, что уверенности в будущем мало, считает руководитель банка.

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