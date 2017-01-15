Где серийные квартиры подорожали больше всего

В прошлом году на 8-13% выросли цены на серийные квартиры в Огре, Каугури, Елгаве и Саласпилсе, говорится в обзоре компании по недвижимости «Arco Real Estate».

В Огре цены выросли в среднем на 8% и составили в декабре 479 евро за квадратный метр.

В Каугури квартиры в прошлом году подорожали на 12,4%, средняя стоимость квадратного метра составляет 470 евро.

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В Саласпилсе серийные квартиры в течение 2016 года подорожали на 13,2%, средняя цена квадратного метра достигла 533 евро.

В Елгаве подорожание составило 10,4%, квадратный метр стоит в среднем 403 евро.

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