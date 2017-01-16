Процесс продажи «KVV Liepаjas metalurgs» начнется в феврале

Администратор неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтар Корис разработает план продажи предприятия до конца января, а официально процесс продажи начнется в январе, сообщил агентству ЛЕТА представитель администратора Дзинтарс Хмиелевскис.

Еще по этой теме План продажи «KVV Liepаjas metalurgs» направлен на согласование кредиторам 23 ноября 2016 г.

«До конца января будет закончена проверка имущества предприятия и разработан план продажи. Его еще нужно согласовать с кредиторами, поэтому официальный процесс продажи начнется в феврале», - сказал он.

В ближайшие дни администратор предприятия заключит договор с консультационной компанией EY (ранее - «Ernst&Young») о поиске потенциальных инвесторов.

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Хмиелевскис пояснил, что консультант был выбран в процессе переговоров, так как его предложение было лучшим. Значение имело и то, что в 2013 году EY проводила углубленный финансовый анализ «Liepаjas metalurgs».

Суд объявил предприятие неплатежеспособным 16 сентября 2016 года.

Бывший инвестор предприятия, украинская «KVV Group», заявила, что намерена жаловаться на Латвию в Еврокомиссии.

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