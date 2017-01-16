Процесс продажи «KVV Liepаjas metalurgs» начнется в феврале

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Администратор неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтар Корис разработает план продажи предприятия до конца января, а официально процесс продажи начнется в январе, сообщил агентству ЛЕТА представитель администратора Дзинтарс Хмиелевскис.

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«До конца января будет закончена проверка имущества предприятия и разработан план продажи. Его еще нужно согласовать с кредиторами, поэтому официальный процесс продажи начнется в феврале», - сказал он.

В ближайшие дни администратор предприятия заключит договор с консультационной компанией EY (ранее - «Ernst&Young») о поиске потенциальных инвесторов.

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Хмиелевскис пояснил, что консультант был выбран в процессе переговоров, так как его предложение было лучшим. Значение имело и то, что в 2013 году EY проводила углубленный финансовый анализ «Liepаjas metalurgs».

Суд объявил предприятие неплатежеспособным 16 сентября 2016 года.

Бывший инвестор предприятия, украинская «KVV Group», заявила, что намерена жаловаться на Латвию в Еврокомиссии.

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