За последний месяц в Риге подорожало серийное жилье

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В декабре по сравнению с ноябрем серийные квартиры в микрорайонах Риги подорожали на 0,4%, свидетельствует новейший индикатор цен Латвийской ассоциации недвижимости LANIDA.

Цена квартир на вторичном рынке в центре Риги увеличилась за месяц на 0,1%, в Рижском районе - на 0,2%.

Квартиры в новых проектах в центре Риги в декабре подорожали на 0,4%, новые проекты в микрорайонах подорожали на 0,8%. В Рижском регионе квартиры в новых проектах подешевели на 0,1%, в Юрмале цены уменьшились на 0,2%.

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Индикатор составлен на основании реальных сделок компаний по недвижимости «Ober Haus», «Latio» и «Balsts».

В декабре квартиры в новых проектах в микрорайонах Риги стоили в среднем 1260 евро за кв. м, в центре - 2709 евро, в Рижском районе - 892 евро, в Юрмале - 2858 евро.

Квартиры на вторичном рынке стоили в центре Риги 1384 евро за кв. м, в микрорайонах - 710 евро, в Рижском районе - 541 евро.


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