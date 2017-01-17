«Садалес тиклс» вложит 106 млн евро в модернизацию электросетей

 

Фото: REUTERS/Scanpix

АО «Садалес тиклс» в этом году вложит в обновление и модернизацию электросетей 106 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Татьяна Смирнова.

«Чтобы обеспечить долгосрочное и уравновешенное развитие электросетей, «Садалес тиклс» продолжает реализовывать по всей Латвии важные инвестиционные проекты электроснабжения, повышая его надежность и качество для населения и предприятий», - сказала она.

Ежегодно необходимо полностью обновлять по меньшей мере 2% электросетей,

реконструировать и обновлять в среднем 1600 км линий электропередачи.

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«Примерно 50% общей электросети в Латвии составляет советское наследие, уже не отвечающее ни сегодняшним потребностям и требованиям клиентов к качеству, ни плотности населения и объему потребления электроэнергии... Поэтому в соответствии с доступным финансированием «Садалес тиклс» продолжает в плановом порядке обновлять и реконструировать электростети, заменять провода и опоры линий электропередачи, заменять воздушные линии кабельными, очищать трассы электролиний от деревьев и кустов, развивать дигитализацию электросетей.

От того, как много и

насколько эффективно вкладывается в преобразование электросетей сейчас, зависит, каким будет качество электроснабжения и траты в последующие 30-50 лет,

так как это средний срок службы элементов электросети», - указал исполнительный директор предприятия Андис Пинкулис.

Стремясь достичь среднего европейского уровня, «Садалес тиклс» снизило коэффициент продолжительности незапланированных электроотключений на одного клиента почти втрое - с 293 минут в 2011 году до 104 минут в 2016 году, а количество электроотключений - с 5,6 раза в 2011 году до 2,2 раза в 2016 году.

«Садалес тиклс» ежегодно вкладывает в модернизацию электросетей примерно 100 млн евро. По всей Латвии продолжится реконструкция и строительство подстанций. В этом году планируется обновить линии электропередачи протяженностью 1,763 тыс. км. Предприятие планирует вложить 106 млн евро в обновление 873 км электролиний среднего напряжения, 890 км линий низкого напряжения, реконструировать или построить заново 711 трансформаторных подстанций.

В 2017 году планируется установить по всей Латвии 110 тыс. смарт-счетчиков электроэнергии.

«Садалес тиклс» обеспечивает поставку электроэнергии более 1 млн объектов клиентов на всей территории Латвии.

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