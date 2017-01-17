Латвия сможет продавать США товары для нужд обороны

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство сегодня утвердило договор Латвии и США о закупках для нужд обороны.

Как сообщает Минобороны, в настоящее время нормативные акты США предусматривают, что правительство США при закупках должно отдавать предпочтение продукции производства американских компаний. В связи с этим участие латвийских предприятий в объявляемых США закупках ограничено, что препятствует выполнению обязательств Латвии как члена НАТО по обеспечению принципов совместимости обороноспособности.

Чтобы избежать такой ситуации, необходим двусторонний договор правительств Латвии и США о закупках для нужд обороны.

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Договор будет способствовать не только участию латвийских предприятий в закупках, организуемых американской стороной, но и обеспечит равные возможности предпринимателей обеих стран участвовать в процедурах закупок другого государства. Заключение договора будет способствовать развитию промышленной базы в сфере обороны и безопасности и стандартизации в оборонной сфере обеих стран как членов НАТО.

Договор не распространяется на строительство и строительные материалы.

Такой же договор США в сентябре прошлого года подписали с Эстонией.

Договор заключен сроком на пять лет и будет автоматически продлен, если ни одна из сторон не возражает против этого.


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