Шадурскис: на повышение зарплат учителям нужно 100 миллионов евро

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

На повышение зарплат педагогам до 2020 года требуется дополнительно примерно 100 млн евро, сообщил сегодня на заседании комиссии Сейма по образованию и науке министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Вводя новую модель оплаты труда педагогов, Министерство образования и науки (МОН) осуществляет мониторинг ее действия и потока денег, поступающих в самоуправление и в школу.

Рабочая группа закончила составление графика повышения зарплат педагогов, и вскоре МОН подаст его в Кабинет министров. Выполнение графика потребует серьезных финансовых средств, указал Шадурскис.

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«До 2020 года речь идет примерно о 100 млн евро, это объективная необходимость, если мы хотим говорить о повышении престижа профессии»,

- сказал он.

Получить всю необходимую сумму денег за счет упорядочения сети школ невозможно. «Мы предложим сохранить нынешний процент бюджета на образование. Народное хозяйство развивается, поэтому доходная часть бюджета тоже растет», - пояснил Шадурскис.

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