Исследование: среди жителей Балтии меньше всего тратят литовцы

Домашние хозяйства Литвы все еще тратят на основные товары меньше других жителей Балтийских стран, свидетельствует индекс домашних расходов, рассчитанный компанией «Baltic Market Insights» («Baltmi»).

Согласно индексу, в декабре прошлого года средние расходы одного домашнего хозяйства на продукты питания, напитки, непродовольственные товары, табачные изделия, медицинские товары, отдых и топливо в Литве составили 420,14 евро (на 15% больше, чем в ноябре), в Латвии - 422,79 евро (на 20% больше), в Эстонии - 535,44 евро (на 25,8% больше).

«Заметно, что литовцы постепенно начинают догонять латвийцев.

Ранее разница между средними расходами была более заметна. Я склонен связывать это с тем, что средняя зарплата брутто в Литве приближается к латвийской после уплаты налогов и это, возможно, отражается в статистике.

Похоже, что в этом году мы опередим латышей в статистике о средней зарплате»,

- сказал BNS старший аналитик банка «SEB» Тадас Повилаускас. По его словам, также не следует забывать о том, что в Латвии цены на основные продукты остаются более высокими, чем в Литве.

Реклама

Согласно индексу, за одно посещение магазина литовцы на покупки тратят почти на 2 евро больше, чем латыши, однако все еще отстают от Эстонии.

По данным «Baltmi», за один поход в магазин литовцы в декабре прошлого года тратили в среднем 13,04 евро, латвийцы - 11,19 евро, эстонцы - 15,66 евро. По сравнению с ноябрем эти суммы выросли соответственно на 10,8%, 9,5% и 14%.

Еще по этой теме