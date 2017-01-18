Суд утвердил план процесса правовой защиты «Dzintars»

Суд Земгальского предместья Риги сегодня утвердил поданный предприятием по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» план процесса правовой защиты.
- Суд продлил «Dzintars» срок подачи плана процесса правовой защиты 20 декабря 2016 г.
- «Dzintars» разрабатывает план правовой защиты и развивает экспорт в Китай 10 ноября 2016 г.
- Объемы продаж в магазинах «Dzintars» за последние пять дней утроились 26 октября 2016 г.
- «Dzintars» объяснил цель процесса правовой защиты 18 октября 2016 г.
Как сообщили в суде, на выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.
Как сообщалось, 17 октября суд Земгальского предместья начал процесс правовой защиты АО «Dzintars». Предприятие должно было подать согласованный с кредиторами план мероприятий процесса правовой защиты до 19 декабря 2016 года, но попросило продления.
Как ранее заявил «Dzintars», два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.
Оборот «Dzintars» в прошлом году составил 5,911 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% до 2,633 млн евро.
«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.Еще по этой теме