Суд утвердил план процесса правовой защиты «Dzintars»

Суд Земгальского предместья Риги сегодня утвердил поданный предприятием по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» план процесса правовой защиты.

Как сообщили в суде, на выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Как сообщалось, 17 октября суд Земгальского предместья начал процесс правовой защиты АО «Dzintars». Предприятие должно было подать согласованный с кредиторами план мероприятий процесса правовой защиты до 19 декабря 2016 года, но попросило продления.

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Как ранее заявил «Dzintars», два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.















































































Aizvērt Завод по произодству косметики и парфюмерии "Dzintars" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Оборот «Dzintars» в прошлом году составил 5,911 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% до 2,633 млн евро.

«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.

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