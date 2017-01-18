Зарплата гражданина – то, что спасет нас от безработицы?

Идея проста: государство регулярно платит каждому взрослому (иногда ребенку) вне зависимости от его трудовых отношений ежемесячный доход. По мнению сторонников, это обеспечило бы всем гражданам жизненно важное чувство уверенности и помогло бы отменить неэффективные системы пособий. По мнению критиков, эта идея государству не по карману и лишает стимула работать.

Популярности идеи способствует и то, что ее относительно легко осуществить. В отличие от пособий, предназначенных для определенных целевых групп, когда людям необходимо еще доказать инвалидность или необходимость помощи, реализация этой идеи была бы намного проще. Это в свою очередь поспособствовало бы борьбе с коррупцией, уменьшению бюрократии и более эффективному использованию бюджета.

Еще по этой теме

Реклама

Экономист Гай Стэндинг, который еще в 1986 году создал Всемирную сеть базового дохода (BIEN), - один из первых пропагандистов общего базового дохода, т.е. зарплаты гражданина. По словам Стэндинга, его и его единомышленников долго считали сумасшедшими, пишет Businees Insider. Однако в последние несколько лет эта тема стала активно обсуждаться.

По мнению экономистов, проще всего опровергнуть аргумент о дороговизне этого проекта, поскольку, во-первых, зарплата гражданина заменила бы другие социальные расходы, включая некоторые пособия. «Уже это помогло бы покрыть часть новых расходов», - считает Стэндинг.

Во-вторых, считают, что подобный стабильный доход не мотивировал бы людей работать. По мнению Стэндинга, это смешно.

«Во всех индустриальных странах применяется какая-то система условных компенсаций. Это означает, что их целевой группой являются более бедные люди. Такая политика ошибочна, поскольку подобная система легко может завести в ловушку», - считает Стэндинг.

Проще говоря, предполагается, что

люди, живущие на пособие, зачастую не видят смысла браться за низкооплачиваемую работу, поскольку это никак не скажется на их благополучии.

По словам Стэндинга, ясно, почему в нынешнем неуверенном обществе граждане, относящиеся к рабочему классу, которые не могут надеяться на стабильное будущее, восприимчивы к речам популистских и неофашистских политиков. Они просто играют на их самых сильных страхах.

Это, по его словам, можно видеть на примере Дональда Трампа в США, результатов голосования по Брекзиту, популярности правых популистов Марин Ле Пен и Герта Вилдерса.

Например, исследование, проведенное в Оксфордском университете, показало, что в течение следующих 20 лет из-за автоматизации работу могут потерять 47% работников США. Поэтому такие сторонники идеи, как, например, бизнесмен, инженер, изобретатель и инвестор Илон Маск, видят в зарплате гражданина единственное жизнеспособное решение для проблемы массовой безработицы, вызванной развитием инфотехнологий.

«Базовый доход был бы основой, к которой каждый гражданин мог бы заработать добавку.

Это побудило бы людей браться за менее оплачиваемую работу. Вопреки всем предубеждениям это был бы стимул для работы», - утверждает Стэндинг.

«Проведенные нами опытные проекты подтверждают эту теорию. Мы обнаружили, что люди с базовым доходом работают больше, а не меньше», - заявил Стэндинг, помогавший в проведении экспериментов по всему миру.

Несмотря на это нет детальных доказательств, что идея действительно будет работать на практике. Поэтому критики считают эту идею утопией. К тому же они полагают, что, если платить базовую зарплату всем, неравенство в итоге не уменьшится.

По мнению сторонников идеи, зарплата гражданина, напротив, поможет уменьшить разницу в зарплатах и увеличить независимость от пособий. А дополнительную зарплату, которая прибавлялась бы к базовой, они предлагают обложить прогрессивным налогом.

Европарламентский центр исследований недавно опубликовал рапорт, в котором исследовалась возможность введения зарплаты гражданина в Евросоюзе и последующее развитие системы. Исследования, рассмотренные в рапорте, говорят, что базовый доход положительно повлиял бы на уменьшение неравенства и бедности в обществе. В то же время возникает вопрос,

какова должна быть величина базового дохода, где взять необходимое финансирование и каким образом запустить эту систему.

Швейцария

Прошлым летом Шевйцария стала первой страной в мире, где был проведен референдум по вопросу о том, чтобы платить всем гражданам базовую зарплату. Согласно предложению, каждому взрослому гражданину Швейцарии и иностранцу, проживающему в стране не менее пяти лет, ежемесячно стали бы платить 2500 франков (2330 евро) базового дохода. На каждого ребенка при этом выплачивалось бы около 600 евро в месяц.

Базовый доход получали бы все швейцарцы вне зависимости от их трудового статуса. При этом неясно, как гражданская зарплата повлияла бы на служащих с высоким доходом и как была бы изменена государственная налоговая система.

The Local писала, что одной из причин референдума, по словам сторонников идеи, послужила безработица, возникшая в связи с автоматизацией труда.

На референдуме план был отвергнут почти 77% голосов. В его поддержку высказались всего 23%.

Канада

В провинции Онтарио этой весной планируется запустить программу по зарплате гражданина стоимостью около 18 миллионов евро. За основу была взята выплачивавшаяся в 1970-х пенсионерам базовая зарплата, благодаря которой число стариков, живших за чертой бедности, с 30% уменьшилось до 5%.

«Выросла пищевая безопасность, уменьшилось число пациентов, нуждающихся в долгосрочном уходе, и даже выросла предполагаемая продолжительность жизни», - сказал политолог и бывший сенатор Хью Сигал The Guardian.

По его словам, экспериментальная программа должна продлиться минимум три года, прежде чем можно будет получить заслуживающие доверия результаты. «Когда мы их получим и проанализируем результаты, мы сможем решить, что делать дальше», - сказал он.

США

Калифорния

Известная своими инфотехнологическими предприятиями Силиконовая долина в Калифорнии неожиданно стала одной из наиболее активных сторонниц зарплаты гражданина. В июне прошлого года местное предприятие Y Combinator начало свой эксперимент, в ходе которого фирма платит сотне семей, живущих в калифорнийском Оукленде, в течение полугода-года ежемесячно 1000-2000 долларов (950-1900 евро) базового дохода.

Деньги можно тратить на что угодно, их расход никто не контролирует. Как сообщает Y Combinator, выбор пал на Оукленд, поскоьку там существует большое неравенство, а в рамках программы планируется исследовать влияние зарплаты гражданина, ее применение и организацию.

Аляска

С 1982 года штат Аляска платит всем своим гражданам, включая детей, дивиденды штата из независимого резервного фонда. Эта сумма, выплачиваемая без каких бы то ни было условий, считается лучшим примером реализованной системы зарплаты гражданина.

Индия

В Индии реализовано три масштабных экспериментальных проекта такого рода и один поменьше в Западном Дели. В 2011 году были запущены две программы в штате Мадхья-Прадеш, в ходе которых каждому мужчине, женщине и ребенку в восьми деревнях 18 месяцев платили скромный базовый доход.

Помогавший провести проект Ги Стэндинг заявил, что благосостояние получавших базовый доход жителей значительно улучшилось. «Особенно заметными были перемены в питании, здоровье детей и их школьных результатах», - сообщил Стэндинг Business Insider.

«Самым неожиданным было освобождающее влияние этой суммы. Она дала людям возможность решать. Некоторые из них вместе с семьей накопили денег, чтобы выплатить долг. Проект прошел неожиданно позитивно», - добавил он.

Финляндия

В течение экспериментального периода, который начался 1 января этого года, 2000 граждан Финляндии в возрасте от 25 до 85 лет ежемесячно будут получать на свой банковский счет 560 евро. При этом они никому не обязаны отчитываться о том, как они их потратят.

Программа не универсальна, для эксперимента были выбраны лишь лица, стоящие на учете в Кассе по безработице, но деньги они будут в дальнейшем получать, только если найдут работу.

Живущий в Курикка в Западной Финляндии Юха Ярвинен – один из получателей зарплаты гражданина. «Когда я увидел письмо от Кела (финский Департамент социального страхования. - ред.), я был очень счастлив», - сказал он в интервью Yle.

Ярвинен считает, что доход поможет ему найти работу. «Базовый доход поможет мне вернуться к нормальной жизни, с ним я могу беззаботно попробовать все возможности», - сказал он.

Свою первую зарплату гражданина финн получил на счет 9 января. Сумма в 560 евро на 90 евро меньше его пособия по безработице, которое ему выплачивалось ранее, однако несмотря на это Ярвинен рад переменам, поскольку видит здесь больше возможностей.

«Если мне предложат какую-нибудь кратковременную работенку, я смогу без проблем взяться за нее. Раньше мне пришлось бы от нее отказаться. А я хочу и могу работать», - заявил Ярвинен, пять лет сидевший без работы.

Раньше он был индивидуальным предпринимателем и изготовлял декоративные оконнные рамы, которые покупали не только в Финляндии. Но дело не приносило дохода, он месяцами не получал зарплату, прогорел и обанкротился.

По мнению Ярвинена, зарплата гражданина снова даст ему возможность заняться бизнесом. Он надеется возобновить его уже в конце этого месяца или в начале февраля.

Финское правительство и другие сторонники зарплаты гражданина считают, что программа в конечном итоге сэкономит государственные деньги, поскольку в долгосрочной перспективе она считается более дешевой, нежели содержание нынешней социальной системы.

Италия

Мэр приморского города Ливорно прошлым летом запустил программу, в ходе которой ста беднейшим семьям города полгода выплачивался базовый доход в размере 517 евро. В начале этого года программу было решено распространить еще на сто семей.

Шотландия

Интерес к зарплате гражданина в Шотландии рос с начала 2016 года, в ноябре регион Глазго и Файф решили изучить возможности экспериментального введения базового дохода. Сторонники видят в нем способ борьбы с бедностью.

Размер базового дохода до сих пор не назван. Однако он призван заменить пособия, налоговые льготы малоообеспеченным и государственные пенсии, вне зависимости от того, работает человек или нет. Приработок к базовому доходу будет облагаться обычным налогом.

Голландия

В Голландии в этом году планируется запустить несколько программ по зарплате гражданина, в том числе в Утрехте, Тильбурге, Неймегене, Вагенингене и Гренингене.

Утрехт

По утрехтской программе несколько опытных групп будут получать ежемесячный доход в 970 евро на несколько разных условиях.

Одна группа будет получать эту сумму в качестве пособия по безработице, и ее участники обязаны будут при этом искать работу. Если человек ее не найдет, пособие будет ограничено. Другая группа будет получать эту же сумму без дополнительных условий.

У третьей группы будет возможность заработать дополнительно 125 евро, если они будут задействованы на добровольной службе. У четвертой 125 евро будут добавляться к зарплате, но они будут обязаны участвовать в «добровольной» работе. Если это условие не будет выполнено, они должны будут вернуть эту сумму.