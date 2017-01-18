Минфин: отмена налога с пенсий вызовет негативное фискальное влияние

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Отмена подоходного налога с населения (ПНН) с пенсий вызовет негативное фискальное влияние, сказал агентству ЛЕТА представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

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За год оно достигнет примерно 100 млн евро: 20 млн евро в госбюджете и 80 млн евро в бюджете самоуправлений.

С отменой ПНН с пенсий доходы пенсионеров увеличатся, они будут дополнительно покупать товары и услуги, что вызовет обратный эффект для налога на добавленную стоимость (НДС). В этом случае фискальное влияние этого процесса оценивается положительно - в 6,5 млн евро в год, указывает Минфин.

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Тем не менее, общее фискальное влияние за год было бы отрицательным и оценивается в 93,5 млн евро: 13,5 млн евро в основном госбюджете и 80 млн евро в бюджете самоуправлений.

Как сообщалось, в октябре 2016 года в Сейм было передано около 12 тыс. подписей жителей за отмену ПНН с государственных пенсий первого уровня.

Сейчас необлагаемый налогами минимум пенсий составляет 235 евро.

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