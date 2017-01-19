«Swedbank» повысил прогноз роста ВВП Латвии; Литвы и Эстонии - нет

«Swedbank» повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в 2017 году с 2,6% до 2,9%, в 2018 году - с 2,9% до 3,1%, свидетельствует обнародованный в четверг новейший подготовленный банком экономический обзор.

«Swedbank» сохранил прогноз средней годовой инфляции в Латвии в этом году в размере 2,5%, в 2018 году - 2%.

При этом «Swedbank» снизил прогноз роста ВВП Эстонии в 2017 году с 2,4% до 2,2% и повысил его на 2018 год с 2,5% до 2,8%.

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Прогноз прироста ВВП Литвы в 2017 году банк не изменил - 2,8%, а в 2018 году - 2,5%.

«Swedbank» повысил прогноз средней годовой инфляции в Эстонии на 2017 год с 2,6% до 3%, на 2018 год - с 2,4% до 2,7%.

Для Литвы «Swedbank» по-прежнему прогнозирует среднюю годовую инфляцию в 2017 году в размере 3%, в 2018 - 2,5%.