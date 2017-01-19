В прошлом году выросли объемы сданного молока и средние надои

В прошлом году по сравнению с 2015 годом объем сданного крестьянами молока увеличился на 0,78% - до 814 млн кг, свидетельствует информация Центра сельскохозяйственных данных.

Закупочные цены молока в конце прошлого года продолжали расти и достигли в среднем 304 евро за тонну (в августе 2016 года - 186 евро). Специалисты объясняют этот рост увеличением спроса на сырье в Польше и Литве, где приступили к работе новые молокоперерабатывающие заводы, а также ростом спроса на всех мировых рынках.

Между тем поголовье коров в Латвии продолжает сокращаться.

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В декабре 2014 года в Латвии было зарегистрировано 165,878 тыс. коров, в декабре 2015 года - 162,463 тыс., а в декабре 2016 года - 154,366 тыс. По данным Центра сельскохозяйственных данных, в декабре 2014 года было зарегистрировано 21,977 тыс., в 2015 - 20,468 тыс., а в декабре 2016 года - 18,104 тыс. стад коров.

Как отмечают эксперты, хотя поголовье коров сокращается, средние надои растут, что объясняется достигнутым под влиянием кризиса увеличением производительности стад.

В 2015 году средний годовой надой молока от одной коровы составлял 7078 кг, в 2016 году он увеличился на 218 кг - до 7296 кг.