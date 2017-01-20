Экономист: без стукачей мы не сможем собрать больше налогов

Экономист Мартиньш Казакс
 

Экономист Мартиньш Казакс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Ни одно государство, которое нормально собирает налоги, не обходится без сообщений населения – попросту говоря, без стукачества, заявил порталу Rus.db.lv главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс.

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«Это не значит, что всему обществу надо становиться стукачами, но жителям надо понимать, что, чтобы государство могло содержать дороги, систему здравоохранения, систему образования, безопасности и так далее, надо всем честно платить налоги.

И все играют по единым правилам. И если кто-то придумал, что он может эти правила не соблюдать, его сосед говорит: «Хорошо, но я не хочу платить за тебя. Пожалуйста, заплати свою часть«», - говорит Казакс.

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Он считает, что

готовность сообщать в СГД о неуплате налогов поднимает вопрос о готовности общества.

«Если общество придумывает себе, что все падает с неба и мне все дается только потому, что меня зовут, например, Мартиньш, это тупик. Это не значит, что латвийская экономика не будет расти.

Будет, но рост будет медленным. Надо понимать, что если все живут здесь, то должны участвовать тоже все – по одним правилам. И поэтому до того, как мы научились собирать налоги, наказывать повышением налогов тех, кто и так их честно платит, и не ловить тех, кто не платит, недальновидно и легкомысленно», - делает вывод экономист.

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