Для простых латвийцев цена на газ не вырастет; по крайней мере, пока

Комиссия по регулированию общественных услуг вынесла на общественное обсуждение проект расчета новых тарифов на газ после 3 апреля. Но уже сейчас ясно, что после этой даты, когда рынок газа будет открыт для новых поставщиков, для домашних хозяйств Латвии практически ничего не изменится. Об этом Службе новостей Латвийского радио рассказал член совета Комиссии по регулированию Роландс Ирклис.

Икрлис пояснил, что домашние хозяйства смогут оставаться на обслуживании Latvijas Gāze по тем же регулируемым ценам, которые действуют и сейчас.

«Для физических лиц в прямом виде ничего не поменяется — у них с 3 апреля будет такая же цена, какую они платят сейчас.

По всей видимости, она сохранится до середины лета. Цены для домашних хозяйств меняются дважды в год — 1 января и 1 июля, соответственно изменениям цены на газ.

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У домашних хозяйств будет возможность выбора — или оставаться у Latvijas Gāze, как у универсального поставщика, пользуясь регулируемой ценой, или выбирать какое-то альтернативное предложение на свободном рынке, если домашнее хозяйство того захочет», — сказал член совета комиссии.

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Либерализация газового рынка, напомним, предполагает, что уже с 3 апреля 2017 потребителям откроется возможность выбирать поставщика газа.

Ранее в феврале 2014 года Народнохозяйственная комиссия Сейма одобрила поправки к закону о либерализации газового рынка Латвии, предусматривающие постепенное отделение распределительных сетей от Latvijas Gāze с 2017 года. Как отметили в провительстве,

таким образом Латвия должна достигнуть энергетической независимости и безопасности.

На сегодняшний день Latvijas Gāze занимается закупками, хранением, передачей и продажей газа на рынке Латвии. Газовая система Латвии не соединена с системами других стран ЕС, кроме Литвы и Эстонии, и единственным поставщиком газа пока остается Россия.

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