Демограф: Наши безработные сидят на пособиях как на отпускных; надо снижать период получения пособий до 1-2 месяцев

Демограф Илмарс Межс считает, что если сегодня ничего не менять в государстве, что отрицательный баланс демографии угробит страну и пенсионную систему. «Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», - считает он, добавляя, что срочно нужны реформы. Какие? Об этом он рассказал в интервью rus.db.lv.

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«Начнем с того, что вот такое демографическое древо (см. фото) типично практически для всех стран Европы и России тоже, - говорит Илмарс Межс. - Россию и некоторые страны Европы спасает разве что приток рабочей силы из южных стран. В Латвии в этом плане ситуация хуже, хотя и к нам каждый год приезжает около 3-5 тысяч новых людей для постоянного проживания. Я сейчас не говорю о беженцах, а скорее о простых людях - с России, Украины, восточных стран. Однако все-равно наша пенсионная система с такой ситуацией в демографии становится уязвимой. Правда в том, что каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда».

По словам Межса, сегодня в среднем два работающих человека содержат одного пенсионера.

Но в будущем неизбежно случится так, что одному работающему придется зарабатывать на содержание одного пенсионера.

«Это очень плохой расклад, - комментирует Межс. - Что тут остается? Нам либо придется зарабатывать еще больше, либо импортировать рабочие руки или же смириться с повышением налогов».

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Однако сейчас, когда эти крайние инструменты еще только обсуждаются, начать надо со своих людей, - считает эксперт. Самое простое, что можно придумать - это просто выделять на поддержку семей больше денег. В этом году на демографию выделено дополнительно 24 миллиона евро, и это большой прорыв, если сравнивать с предыдущими годами.

«В тех странах Европы, где всерьез занимаются поддержкой семей, демографическое дерево выглядит намного лучше - говорит Межс. - Понятно, что это очень дорого, но это инвестиции как в наше будущее, так и в пенсионную систему страны. Кстати, если несколько лет назад мы были на последнем месте в Европе по поддержке семей, то в этом году мы находимся где-то посередине, так что не все потеряно».

Демограф считает, что начать надо также с того, чтобы пересмотреть систему пособий по безработице. Сейчас безработные получают пособие в течение 6-9 месяцев. "Но что происходит в реальности? - поясняет он. - Люди начинают искать работу в последний месяц перед тем, как у них закончится пособие по безработице, а во все предыдущие месяцы они фактически объявляют себя отпускниками. Это разве нормально?

Остальное общество должно все эти полгода содержать людей, которые не хотят работать.

В Финляндии, например, безработному сразу же предлагают новую работу, и если он отказывается от нее из-за того, что она ему не нравится или же не устраивает зарплата, то его тут же лишают пособия по безработице.

Все просто: пособие по безработице не надо использовать как оплаченный отпуск. Месяц или два - этого достаточно

для того, чтобы подыскать новую работу, уж тем более, что в Риге вакансий предостаточно. Не нравится предложенная работа, ну это твой выбор - значит сиди дома без пособия. Латвия не настолько богата, чтобы десяткам тысяч безработных платить пособие".

Что же касается социальной системы в целом, то Межс считает, что самая главная наша проблема - это менталитет, который позволяет нам спокойно платить или получать зарплату в конвертах.

«В Эстонии совершенно иной подход к социальной системе. - говорит он. - Там предприниматель никогда не будет хвастаться, что он успешный бизнесмен, но при этом не платит налоги. Мол, поглядите, у меня есть хороший дом и дорогая машина, но при этом он отчисляет в социальный бюджет с минимальной зарплаты.

Это просто стыдно. У нас же все по-другому.

Я сейчас не говорю о тех малых предпринимателях, которые на самом деле кое-как выкручиваются в бизнесе и не могут платить большие зарплаты. Но ведь, согласитесь, полно и тех, кто разъезжают на дорогих машинах, живут в хоромах, но находятся в списке налоговых должников».

Что касается будущих пенсий, то ответ Межса такой. «Людям надо понять одну простую вещь: чтобы рассчитывать на пенсии, надо платить налоги. - поясняет демограф. - И даже в этом случае ваша пенсия составит примерно 40-60% от вашей зарплаты, с которой платились налоги. А если вы получаете заплату в конверте, то какие к государству претензии? Значит из этой зарплаты в конвертах вы можете что-то копить и сами откладывать себе на старость. Но люди почему-то мыслят нелогично, и в своих проблемах винят государство, а не себя».

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