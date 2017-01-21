Торговцы: фальшивками платят уже меньше, но...

 

Фото: fkickr.com/Eric Caballero

Хотя в прошлом году были случаи, когда покупатели пытались расплатиться за товары фальшивыми деньгами, в целом в последние годы число таких попыток сокращается, сказали агентству ЛЕТА представители «Maxima Latvija» и «Rimi Latvia».

Как правило, клиенты пытались расплатиться поддельными 20-евровыми и 50-евровыми купюрами, хотя были и попытки оплаты товаров монетами и банкнотами других номиналов, рассказал директор департамента безопасности «Maxima Latvija» Янис Зиле.

Также был случай, когда покупатель хотел рассчитаться фальшивой 500-евровой купюрой.

Случаев, когда клиент расплачивается поддельными деньгами, очень мало, отметил Зиле. В прошлом году зафиксировано 47 таких случаев при том, что общее число клиентов, закупающихся во всех магазинах «Maxima Latvija», составляет около 300 тыс. в день.

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В магазинах «Rimi» и «Supernetto» случаев, когда клиенты пытаются расплатиться фальшивыми деньгами, также очень мало. В прошлом году были лишь единичные случаи, сообщила представитель «Rimi Latvia» Инга Бите.

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