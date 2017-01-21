Производство спирта в Латвии увеличилось на 58,8%

За одиннадцать месяцев 2016 года в Латвии произведено 8,526 млн литров этилового спирта, что на 3,157 млн литров или 58,8% больше, чем за тот же период 2015 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

За одиннадцать месяцев 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 2,7% вырос также импорт спирта в Латвию - ввезено 13,292 млн литров, в основном для производства алкогольных напитков.

Для производства алкогольных напитков использовано 13,583 млн литров этилового спирта, что на 2,7% больше, чем за одиннадцать месяцев 2015 года.

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В другие страны ЕС из Латвии экспортировано 4,49 млн литров этилового спирта, что на 1,322 млн литров или на 41,7% больше, чем за одиннадцать месяцев 2015 года.

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