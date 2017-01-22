В этом году налог на недвижимость повысится в довоенных домах в центре Риги

В этом году налог на недвижимую собственность (ННС) повысится в домах довоенной постройки в центре Риги, свидетельствуют данные анализа риэлторской компании «Starlex».

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Поскольку для покупателей определяющим критерием при выборе жилья являются расходы по его содержанию, в «Starlex» проанализировали, какую недвижимость затронут обязательные правила Рижской думы «О налоге на недвижимую собственность в Риге», которые вступили в силу 1 января 2017 года.

В этом году ННС вырастет для собственников неразделенной жилой собственности в многоквартирных жилых домах, где на 1 января 2017 года требуется большее число задекларированных лиц, чтобы получить скидку по налогу, если площадь собственности превышает 40 кв. метров (в 2018 году – 30 кв. метров).

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Например,

для собственности, чья кадастровая стоимость составляет 30 тыс. евро, а площадь - 50 кв. метров, ННС вырастет с 60 евро до 138 евро,

свидетельствуют расчеты «Starlex».

Такая недвижимость, как правило, находится в домах довоенной постройки в центре Риги.

«Ранее большая часть владельцев квартир не придавала значения тому, является собственность отдельным квартирным имуществом или только условной долей здания, так как разницы не было. Сейчас, если у владельца имеется условная доля с правом использования жилья, площадь которого превышает 40 кв. метров, сниженная ставка ННС не применяется.

Проигрывают в данном случае владельцы просторных квартир, не выделенных в отдельную собственность, у которых нет большой семьи и невозможно задекларировать больше людей на жилплощади»,

- поясняет руководитель «Starlex» Эгилс Смилктиньш.

Разделение жилого здания на отдельные квартиры - очень затратный по времени и деньгам процесс, в ходе которого должны сотрудничать все жильцы дома, отмечает он.

«Starlex» является риэлторской компанией, специализирующейся на аренде коммерческих площадей и торговом посредничестве. Компания работает с 2010 года. Единственный владелец «Starlex» - Улдис Клейновскис, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

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