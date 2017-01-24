Кучинскис: налоговая политика будет приближаться к центральноевропейской модели

Налоговая система Латвии должна двигаться не к американской или скандинавской, но к центральноевропейской модели, заявил в передаче «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, это означает направленность на динамичное развитие экономики, не забывая и о социальной защите. Латвии не годится принцип, когда тот, кто платит больше налогов, получает больше благ, а также принцип о том, что всем все обеспечивается одинаково независимо от налогов.

По словам Кучинскиса, только сейчас появляются первые очертания потенциальных изменений в налоговой политике,

поэтому обсуждать этот вопрос публично было бы преждевременно. «По нашему графику, согласованному с Министерством финансов, январь - это время «черной работы», чтобы начать дискуссии в феврале», - сказал премьер.

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На вопрос о возможном уменьшении налогов на рабочую силу он ответил, что это невозможно, потому что тогда не хватит финансирования медицине. По словам премьера, очень важно создать систему, при которой государство понимало бы, какие налоги заплатил человек, получающий услуги здравоохранения. Следует сломать стереотип о том, что налоги можно не платить и все равно получать все государственные услуги.

Это не означает, что те, кто платит больше, получат лучшие услуги, добавил премьер.

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