Глава СГД о том, почему работодатели и работники не мотивированы платить налоги

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Evija Trifanova/LETA

Проблемы латвийской Службы госдоходов (СГД) во многом объясняются тем, что законодатели создали настолько запутанную налоговую систему, что ее трудно администрировать. Об этом в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze рассказала новая глава СГД Илзе Цируле.

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«Я вижу это как одно из самых значимых отличий между Латвией и Эстонией, – говорит она. – В Эстонии большая часть законов в сфере налогов очень просты и легко администрируются, потому что есть стандартные ставки налогов, которые касаются всех налогоплательщиков.

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Не исключение на исключении, не столько льготных категорий и не надо исправлять налоговые декларации за предыдущий период. У нас эти вещи делают процесс очень сложным и трудоемким.

Хотя мы тоже поддерживаем идею, что за каждого работника должны платиться социальные выплаты,

ему должны обеспечиваться соцгарантии, созданный процесс по отношению к минимальным выплатам получился очень сложным, вдруг под Рождество появились новые льготные категории, новые подходы.

Невозможно так быстро ввести изменения в информационные системы, администрировать все это. Но если мы их не введем, если системы не будут их поддерживать, то сотрудникам придется администрировать этот процесс вручную».

По словам Цируле, одна из причин, почему наши работодатели и работники не мотивированы платить налоги, это недоверие к государственной системе соцстрахования.

«Если спросить каждого второго жителя страны, ждет ли он в будущем гарантированную государством пенсию, скорее всего, тот ответит «нет»,

– говорит глава СГД. – Он готов намного больше тратить сейчас и не верит, что страна ему обеспечит достойную жизнь на пенсии. Точно так же со здравоохранением – мы осознаем, что нам надо его оплачивать, если мы хотим получать услуги в должные сроки и должного качества».

Декларация можно будет подавать с 1 марта

Говоря о порядке возвращения дифференцированный подоходный налог, Цируле отметила, что декларации в СГД можно будет подавать только с 1 марта, когда уже будет собрана необходимая информация.

«Декларации до сих пор можно подавать в бумажном виде, но мы призываем всех делать это в электронном виде

– в ЭСД многие данные вносятся автоматически, сумму программа тоже вычисляет сама, это исключает математические ошибки – поясняет она. – В свою очередь, с помощью бесплатного приложения для мобильников «Оправданные расходы» можно сфотографировать чеки и хранить до того, как придет срок подачи декларации – останется только нажать пару кнопок, и СГД может приниматься за обработку данных».

Неравнозначные налоги для разных видов доходов

Прокомментировала Цируле и ситуацию с подоходным налогом с населения в 23% на переводы физических лиц на счета, если от друга, партнера или другого человека в год получишь более 1425 евро.

«Эта норма закона в силе уже долгие годы, – напоминает она. – Речь, разумеется идет не о двойном налогообложении. Закон не разбирает, шли ли переводы из-за рубежа или внутри страны. Тут то же самое, как с правами наследования – налог не надо платить, если наследство получено от родственника соответствующей степени, но если наследство от несвязанного с вами лица, то надо заплатить налог.

Это важно, насколько легально люди получают свои доходы. То, в чем нас упрекают международные организации, исследователи, глядя на налоговую систему в Латвии, это очень неравнозначные налоги для разных видов доходов.

На зарплату подоходный налог очень высокий, с дивидендов и доходов с капитала – заметно меньше.

Эта среда очень изуродована, дает почву для манипуляций.

Но есть стремление это все упорядочить. Нужно смотреть, какая цель у перевода одного лица, не связанного с другим, этому другому.

Если он планируется ради лечения или обучения, и это можно подтвердить документами, то перевод налогами не облагается. Если это нечто иное, то тогда вопрос, что это за доход и почему за него вдруг не надо платить налог. Возможно, он оказывает услугу».

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