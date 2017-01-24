Администратор «Латвияс Крайбанка» в 2016 году вернул 15,86 млн евро

Администратор ликвидируемого АО «Латвияс Крайбанка» - «KPMG Baltics» - в 2016 году вернул 15,857 млн евро, а расходы на процесс неплатежеспособности в прошлом году составили 4,098 млн евро, свидетельствуют подсчеты агентства ЛЕТА, основанные на ежемесячно публикуемых показателях деятельности банка .

В 2015 году администратор вернул 14,2 млн евро, а расходы на процесс неплатежеспособности составили 6,5 млн евро.

Активы «Латвияс Крайбанка» в конце 2016 года составили 42,585 млн евро.

Реклама

Сумма обязательств банка в конце 2016 года составила 543,147 млн евро, в том числе перед Гарантийным фондом вкладов - 233,275 млн евро. Другие заявленные кредиторами требования достигли 264,339 млн евро. В прошлом году «KPMG Baltics» перечислила в Гарантийный фонд вкладов 5 млн евро.

Собственный капитал «Латвияс Крайбанка» в конце 2016 года был отрицательным - минус 500,562 млн евро.

Как сообщалось, «Латвияс Крайбанка» был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. Администратором процесса неплатежеспособности банка была назначена компания «KPMG Baltics». В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка.

Еще по этой теме