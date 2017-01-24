Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии. Литовская компания «Amber Grid» сообщила, что подписала соглашение с латвийской «Conexus Baltic Grid» и эстонской «Elering».

«По этой модели будет вестись торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже.

По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовые потоки между странами Балтии. Это стало бы первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран», - сказал BNS глава отдела стратегического планирования и коммуникации «Amber Grid» Данас Янулёнис.

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По его словам,

новую модель планируется внедрить к лету этого года, а услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. «Amber Grid» вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила балансирования, торговли и других важных для оптового рынка принципов и правил.

Планируется, что общий рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.


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