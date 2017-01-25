Почему «Rimi» не разрешили занять место «Prisma» в «Domina Shopping»

Совет по конкуренции (СК) запретил открывать в рижском торговом центре «Domina Shopping» супермаркет «Rimi», сообщила Латвийскому радио председатель СК Скайдрите Абрама.

СК тщательно проанализировал намерение компании «Rimi Latvia» открыть магазин в этом торговом центре вместо супермаркета «Prisma», который был закрыт в мае прошлого года.

Разрешение не было дано, так как открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование «Rimi Latvia» на розничном рынке. «Из существующих в Риге десяти мультифункциональных центров в восьми уже есть супермаркеты «Rimi«», - пояснила Абрама.

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«Rimi» было дано четыре месяца, чтобы компания подала дополнительные предложения для разрешения ситуации,

например, отказавшись от эквивалентных активов. «Rimi» эту возможность не использовало.

«Это решение является сигналом для маленьких торговых сетей, чтобы они росли и развивались. Далее уже все зависит от самих участников рынка», - сказала руководитель СК.

Решение было принято 12 января, и такой запрет в сфере розничной торговли является первым за последние восемь лет.

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