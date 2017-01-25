Экономист: пенсионный возраст – это устаревшее понятие; работать можно и в 80 лет

«Латвии не нужно ввозить из-за рубежа малоквалифицированные кадры, потому что они не способны поднять уровень жизни в Латвии. Напротив, они могут его снизить еще больше,» - пояснил свою позицию экономист Банка Латвии Олег Красноперов в интервью на портале makroekonomika.lv.

По мнению экономиста, сейчас в Латвии есть отрасли с низкими зарплатами и с высокими. К первым можно отнести отрасль переработки рыбы, где средняя зарплата составляет 507 евро.

Сюда же можно отнести и такие сферы, как пошив одежды или сектор общепита с зарплатой в 500 евро на руки. Где люди получают высокие зарплаты? Например, в сфере воздушного транспорта средняя зарплата составляет 2055 евро, а в программировании - 1443 евро.

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«Вот на такие отрасли с высокими зарплатами и надо ориентироваться, - поясняет экономист. - Несмотря на то, что происходит в экономике, предпринимали всегда жалуются на нехватку рабочих рук, и на то, что заплаты слишком высокие. А работники вечно недовольны низкими зарплатами. Поэтому надо смотреть, что конкретно выгодно для экономики в целом. Если мы будем и дальше создавать рабочие места в отраслях с низкими заплатами, то как же нам стать страной с высоким уровнем благосостояния?»

Экономист соглашается, что

для развития отраслей с высокими зарплатами нужны большие инвестиции, и многие предприятия не готовы вкладывать свои средства.

«Однако в дальней перспективе все эти вложения обязательно окупятся», - считает он.

На вопрос «Не придется ли Латвии, столкнувшись с плохой демографией, повышать пенсионный возраст, например, до 70 лет?» Красноперов ответил, что в принципе пенсионный возраст - это устаревшее понятие, от которого надо отказаться.

«Дело в том, что физическая работа сейчас по максимуму автоматизирована, люди стали жить дольше благодаря современным методам лечения и диагностики. То есть у нас есть все, чтобы создавать что-то своей головой в любом возрасте. Поэтому надо дать возможность людям работать и до 70 и до 80 лет, если им этого хочется. Однако если человек захочет выйти на пенсию, то государство должно это ему обеспечить»

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