Данусевич: запрет открывать «Rimi» - хороший сигнал для рынка

Решение Совета по конкуренции (СК) запретить открытие супермаркета «Rimi» в торговом центре «Domina Shopping» является хорошим сигналом для рынка розничной торговли продовольствием, заявил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

«В ассоциации мы уже давно говорили о том, что необходимо ограничить долю рынка крупных участников. Таким образом, запрет на открытие нового супермаркета «Rimi» мы расцениваем как позитивный сигнал», - сказал Данусевич.

Он отметил, что

в Латвии достаточно много предприятий розничной торговли, которые могли бы заполнить площади в «Domina Shopping».

Кроме того, по мнению Данусевича, это необязательно должна быть компания по торговле продуктами питания.

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Говоря о возможностях не таких крупных сетей розничной торговли управлять магазином формата супермаркета, который предлагает широкий ассортимент товаров, президент ЛАТ сказал, что потенциал есть, но важен вопрос о затратах и возможностях окупаемости в торговом центре «Domina Shopping».

Как ранее сообщила председатель СК Скайдрите Абрама, совет тщательно проанализировал намерение компании «Rimi Latvia» открыть магазин в этом торговом центре вместо супермаркета «Prisma», который был закрыт в мае прошлого года. Разрешение не было дано, так как открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование «Rimi Latvia» на розничном рынке.

«Из существующих в Риге десяти мультифункциональных центров в восьми уже есть супермаркеты «Rimi«»,

- пояснила Абрама.

«Rimi» было дано четыре месяца, чтобы компания подала дополнительные предложения для разрешения ситуации, например, отказавшись от эквивалентных активов. «Rimi» эту возможность не использовало.

«Это решение является сигналом для маленьких торговых сетей, чтобы они росли и развивались. Далее уже все зависит от самих участников рынка», - сказала руководитель СК.

Решение было принято 12 января, и такой запрет в сфере розничной торговли является первым за последние восемь лет.

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